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Лукашенко: Выбирать делегатов ВНС и депутатов будет белорусский народ, а не мифические наблюдатели от ОБСЕ

Лукашенко: Выбирать делегатов ВНС и депутатов будет белорусский народ, а не мифические наблюдатели от ОБСЕ

Делегатов Всебелорусского народного собрания, представителей в местные Советы депутатов и в парламент выбирать будет белорусский народ, а не мифические наблюдатели от ОБСЕ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Большинством на референдуме-2022 мы проголосовали за историческую справедливость. Древнейшая белорусская традиция народовластия, которая в современной истории государства реализуется как Всебелорусское народное собрание, обрела конституционный статус, - подчеркнул глава государства. - Только народ вправе решать свою судьбу. Под таким лозунгом мы провели 27 лет назад первое в истории суверенной Беларуси собрание, и тогда оно спасло страну. В нашем собрании звучит голос всех - от сельских тружеников до ученых. В нем представлены все сферы, все слои общества и политические взгляды".

"Больше скажу: и делегатов ВНС, и представителей в местные советы и парламент выбирать будет белорусский народ и только он, а не какие-то мифические наблюдатели от ОБСЕ", - добавил Александр Лукашенко.

(Дополнено в 13:17)

Фото: БЕЛТА

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