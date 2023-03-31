Лукашенко: Выбирать делегатов ВНС и депутатов будет белорусский народ, а не мифические наблюдатели от ОБСЕ

Делегатов Всебелорусского народного собрания, представителей в местные Советы депутатов и в парламент выбирать будет белорусский народ, а не мифические наблюдатели от ОБСЕ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Большинством на референдуме-2022 мы проголосовали за историческую справедливость. Древнейшая белорусская традиция народовластия, которая в современной истории государства реализуется как Всебелорусское народное собрание, обрела конституционный статус, - подчеркнул глава государства. - Только народ вправе решать свою судьбу. Под таким лозунгом мы провели 27 лет назад первое в истории суверенной Беларуси собрание, и тогда оно спасло страну. В нашем собрании звучит голос всех - от сельских тружеников до ученых. В нем представлены все сферы, все слои общества и политические взгляды".