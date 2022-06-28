Лукашенко выпускникам: Сохраните Беларусь мирной и спокойной, мы вам доверяем

Молодому поколению белорусов надо сохранить страну мирной и спокойной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, сообщает БелТА.

Глава государства заметил, что каждое поколение проходит свои испытания: кто-то пережил революции, родители же выпускников, как и Президент, прошли через сложные 1990-е.

"Эти испытания в 1990-х, середине 1990-х, когда развалилась наша крупная империя Советский Союз, мы в одночасье стали суверенным и независимым государством. Были сложнейшие времена. По телевизору вам показывают журналисты часто, когда люди отстаивали километровые очереди, чтобы купить кусок хлеба. О колбасе и думать нечего было. Мы, старшее поколение, пережили это время и думали, что вы, наши дети, будете жить в совершенно другом мире. Ан нет, смотрите, время подкинуло и вам эти испытания", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Мы тогда преодолели эти испытания, учуяв, попробовав на зуб, на ощупь те времена, и сказали: "Нет, так жить нельзя". А вам наоборот надо сохранить мирную и спокойную Беларусь и сказать: "Мы будем жить так и еще лучше". Скажу просто: мы, старшие, в вас уверены. Хотим мы этого или нет, мы вам доверяем. И, конечно, рассчитываем на взаимность", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что его поколение сделало все возможное для развития государства. "Плохо или хорошо - вам судить в том числе. Сделайте лучше. Это бурное и тяжелое время выбрало вас. Вам будет очень тяжело. Но я уверен, что вы выстоите", - заявил он.

Александр Лукашенко пожелал выпускникам самое, по его мнению, главное - быть счастливыми. "Человек счастлив, когда он занят любимым делом, видит результат и пользу своего труда, когда рядом единомышленники, когда хочется идти на работу и бежать в конце рабочего дня домой. Когда родные и близкие здоровы и счастливы. Особенно, если здоровы ваши дети. Пусть все это будет в вашей жизни", - сказал белорусский лидер.

Глава государства убежден, что выпускники хорошо знают, чего они хотят добиться, до каких высот добраться. "Но помните одно: делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают, там легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. У тех, кто там, спросите, как им там. Потом делайте свои шаги. А вообще попробуйте, не торопитесь. Попробуйте здесь. Если уж, извините меня, припрет, махните туда - будет с чем сравнить. Но в то же время, часто говорю об этом, делайте все вовремя. Делайте сегодня, завтра то, что должны делать сегодня, завтра, потому что послезавтра вас захлестнет такая буря, с которой будет трудно справиться. И желательно, чтобы вы уже прошли свой путь вчерашний, позавчерашний и сегодняшний, чтобы завтра было легче. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил, мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время", - заявил Президент.