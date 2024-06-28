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Лукашенко - выпускникам: Вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения
Стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, которая состоялась 28 июня, накануне Дня Независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил: "Не сочтите за нравоучение, ваше право - прислушаться или найти свой секрет успеха. Абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей".
"Вижу ваш потенциал, - продолжил Александр Лукашенко. - Ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь вы уже прошли".
Президент пожелал: "Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни стали, каких бы карьерных высот ни достигли в будущем".
Он также отметил: "Пришло ваше время. А оно в принципе не бывает простым. В этом смысл жизни - не преодолев трудностей, не познаешь и вкус этой жизни".
Александр Лукашенко также пожелал всем достижения поставленных целей и реализации намеченных планов на благо родной Беларуси.
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