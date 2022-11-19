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Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа на Сахалине
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил Президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине, сообщает БелТА.
"В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Фото: БелТА
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