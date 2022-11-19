Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа на Сахалине

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил Президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве газа в жилом доме на Сахалине, сообщает БелТА.

"В Беларуси с чувством глубокой боли восприняли известие о трагической гибели людей при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине", - говорится в соболезновании.



От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко передал слова искреннего сочувствия и соболезнование родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

