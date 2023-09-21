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Лукашенко высказался о сборе денег с родителей в школах
От практики сбора денег с родителей в школах отходить не стоит, но организовывать это надо разумно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, сообщает БЕЛТА.
Во время совещания глава государства высказался и о сборе средств с родителей на нужды класса или школы. Президент не видит в этом никаких проблем, если этот процесс организован правильно и по-человечески.
"Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только директорам надо разумно это делать. Может, полтора человека откажутся, денег не дадут на ремонт или на что-то. И не надо. Отказался так отказался, обойдемся. Но от этой практики отходить не надо. Но не так: "Ты неси столько денег! Мы тут на совете каком-то решили". Не надо так поступать. Мы деньги на школы найдем. Но если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные", - отметил Александр Лукашенко.
Коснулся глава государства и шестого школьного дня - субботы. Он подчеркнул, что в этот день необходимо уделять внимание прежде всего здоровью ребят, а не урокам и факультативам. "Суббота должна быть разгружена, - потребовал Президент. - Как без спортивных занятий? Возьмите за руку родителей и детей, отведите на спортивную площадку".
Фото: БЕЛТА
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