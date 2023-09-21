Лукашенко высказался о сборе денег с родителей в школах

"Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только директорам надо разумно это делать. Может, полтора человека откажутся, денег не дадут на ремонт или на что-то. И не надо. Отказался так отказался, обойдемся. Но от этой практики отходить не надо. Но не так: "Ты неси столько денег! Мы тут на совете каком-то решили". Не надо так поступать. Мы деньги на школы найдем. Но если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные", - отметил Александр Лукашенко.