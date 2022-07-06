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Лукашенко: Я за то, чтобы поддержка оказывалась именно тем, кому она действительно нужна
Эффективность использования имущества, соцподдержка в условиях санкций и старт уборочной. Горячие темы 5 июля обсудили на совещании во Дворце Независимости.
Суть указа "О распоряжении имуществом" в расширении полномочий местной власти. Риски, связанные с коррупцией, должен снизить качественный контроль за активами.
Еще один указ касается соцподдержки и новых возможностей для трудовых коллективов в условиях внешних ограничений. Правительство предлагает целевые выплаты и больше возможностей для нанимателей в организации труда. Также предлагается установить дополнительные меры соцзащиты семей, попавших в сложную финансовую ситуацию.
Лучше всех семьи видят на местах. В Минске - главы администраций и председатель горисполкома, на селе - председатели сельских советов, председатель райисполкома. И если говорим о поддержке -это же деньги, тогда давайте отдадим им деньги и просто их обяжем, чтобы они помогали этим семьям. Если вы думаете, что Лукашенко, Головченко или Кочанова с Герасимовым лучше видят из Минска, кому помочь, вы заблуждаетесь. Мы просто повяжем по рукам и ногам местные органы власти в связи с оказанием этой поддержки. Снова будем поддерживать семьи. И они перестанут поддерживать сами себя. Я хочу, чтобы меня правильно поняли: я за то, чтобы поддержать тех, кому нужна эта поддержка.
Говорили и об уборочной кампании. В Брестской и Гомельской областях работы уже начались. Этот вопрос тоже сейчас тесно связан с западными санкциями. ООН открыто говорит о неизбежности продовольственного кризиса, с которым могут столкнуться более полусотни государств. Под вопросом качество и будущих мировых агросезонов. Поэтому для Беларуси важно без потерь отработать нынешнюю кампанию. И все ресурсы для этого имеются.
Хочу предупредить, что потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия. По большей - как преступление. Я хочу, чтобы из этого исходили с генеральным прокурором. Хватит шутить. Кадры на местах должны быть мобилизованы на сто процентов. Никакой расхлябанности. Полная слаженность и порядок. Еще раз подчеркиваю: по закону военного времени идет гибридная война. СМИ, дипломатия, финансы, экономика - все задействовано. И провокации военные начались. Мобилизуйтесь! Будет в закромах что - любую войну выдержим, не дай бог, конечно. Поэтому убедительно вас прошу: со следующей недели все должны приступить к уборке урожая.
Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников насчет падежа скота на сельхозпредприятиях. Глава государства потребовал от Генпрокуратуры, Комитета госконтроля и Администрации Президента в самое ближайшее время доложить ему о ситуации.
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