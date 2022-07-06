Лукашенко: Я за то, чтобы поддержка оказывалась именно тем, кому она действительно нужна

Лучше всех семьи видят на местах. В Минске - главы администраций и председатель горисполкома, на селе - председатели сельских советов, председатель райисполкома. И если говорим о поддержке -это же деньги, тогда давайте отдадим им деньги и просто их обяжем, чтобы они помогали этим семьям. Если вы думаете, что Лукашенко, Головченко или Кочанова с Герасимовым лучше видят из Минска, кому помочь, вы заблуждаетесь. Мы просто повяжем по рукам и ногам местные органы власти в связи с оказанием этой поддержки. Снова будем поддерживать семьи. И они перестанут поддерживать сами себя. Я хочу, чтобы меня правильно поняли: я за то, чтобы поддержать тех, кому нужна эта поддержка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

