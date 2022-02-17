Лукашенко: Ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада

Ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, сообщает БелТА.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - подчеркнул Александр Лукашенко.