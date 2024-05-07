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Лукашенко: Ядерное оружие в Беларуси - это оружие сдерживания и защиты

Лукашенко: Ядерное оружие в Беларуси - это оружие сдерживания и защиты

Находящееся в Беларуси нестратегическое ядерное оружие - это оружие сдерживания и защиты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна торжественном собраниипо случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что сегодня много говорится о ядерном оружии. Некоторые начинают гадать, применит или не применит Лукашенко это ядерное оружие.

"Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод", - сказал глава государства.

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