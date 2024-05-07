Лукашенко: Ядерное оружие в Беларуси - это оружие сдерживания и защиты

Находящееся в Беларуси нестратегическое ядерное оружие - это оружие сдерживания и защиты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна торжественном собраниипо случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.



Президент отметил, что сегодня много говорится о ядерном оружии. Некоторые начинают гадать, применит или не применит Лукашенко это ядерное оружие.