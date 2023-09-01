Президент Беларуси провел 1 сентября в Национальном детском технопарке

Интеллект нации - самое большое богатство! С этими словами Президент сегодня обратился к учащимся Национального детского технопарка - 1 сентября глава государства традиционно участвует в открытиях и линейках, посвященных празднику знаний.

База Национального детского технопарка в Минске - это площадка дополнительного обучения для талантливых детей. Преподаватели - ведущие специалисты и ученые. Президенту рассказали, как организован учебный процесс. В технопарке дети получают знания по 15 наиболее перспективным для экономики направлениям, в числе которых "Зеленая химия", "Наноиндустрия и нанотехнологии", "Авиакосмические технологии". Попасть в технопарк могут не все. Александр Лукашенко уверен - такие центры нужно расширять до предела возможностей, чтобы у большего количества юных белорусов была возможность проявить себя. За пример брали центр "Сириус" в Сочи.

Александр Лукашенко рассказал, что идея создания такого учреждения родилась во время посещения российского центра "Сириус": "Изучая опыт России прежде всего, а потом и весь мировой опыт, приступили к созданию здесь этого центра".

"Должен вам сказать, что это только начало. Знаю, что желающих здесь обучаться значительно больше - получать более высокие, продвинутые знания. Если там остались за бортом талантливые люди (три человека на место), то этот технопарк надо расширять до таких пределов и возможностей, чтобы все ребята, которые стремятся получить более современные знания и знания на более высоком уровне, имели такую возможность", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул важность того, чтобы воспитанники Национального детского технопарка в последующем работали на свою страну и помнили о ней: "Чтобы вы на этой земле жили, которая взрастила вас. Это меня, конечно, волнует", - сказал он.

"Хотя я понимаю: вы - люди будущего, люди науки. А наука не может замыкаться сегодня в рамках даже самого большого продвинутого государства. Наука интернациональная. Она такой была всегда. И только тогда она имеет перспективу к развитию, если она будет интернациональна. Но где бы вы ни были, вы должны помнить, что это ваша земля. Что эта земля сделала все для того, чтобы вы выросли грамотными, продвинутыми и могли работать в любой стране", - призвал Александр Лукашенко.

Президент призвал созидать во имя мира

Созданием такого технопарка Беларусь заглянула за горизонт. Одним из первых поручений Президента в свое время было образование фонда поддержки одаренной и талантливой молодежи. В их руках будущее нашей страны. Александр Лукашенко обратил особое внимание на коммерциализацию итогов работы технопарка. Важно изобретать полезное для производства и нашей страны. Глава государства призвал ребят ставить перед собой великие цели, созидать во имя мира.





"Говорил всегда и говорю сегодня: для Беларуси талантливые люди, интеллект нации - это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами. Может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа, - заявил белорусский лидер. - Залог сохранения суверенитета и государственности - это тоже вы. Вы - будущее вообще. Вы самые умные, и вы это доказали. Вы на этом этапе своей жизни доказали, что вы умные люди и хотите получить большие знания. Через буквально несколько лет вам придется управлять этой страной, защищать эту страну, растить своих детей на этой земле. И даже если кто-то на какое-то время уедет за пределы страны, он вернется сюда с новыми знаниями".

Глава государства напомнил, что учреждения образования - это храм знаний. "И в этом храме всегда должен царить порядок. Там не должно быть никаких безобразий. Это самые строгие законы. Ты пришел учиться, получать знания. Учись и получай знания, чтобы потом в 30-40 лет ты не ходил по улицам и не кричал: "Дайте мне зарплату, как у них! - сказал Александр Лукашенко. - Встает всегда вопрос: а давай посмотрим, как ты учился в школе, как осваивал и получал новые знания, как ты вообще прожил эту жизнь? И когда посмотришь на человека, который больше всего кричит на улице, оказывается, он и в школу не ходил. А если и ходил, то не каждый день. И не за знаниями он туда приходил, а для того, чтобы развлечься, покричать, пошуметь".

Президент подчеркнул, что учеба - это тяжелейший труд. "Ребята, тяжелее периода в вашей жизни не будет. Потом все будет гораздо легче, если вы определитесь правильно в жизни. Вы будете ходить на работу, как на отдых, если вы правильно определитесь в жизни. Дальше будет легче. Сейчас очень трудно. И очень важно, как ты прожил этот тяжелый период жизни. Это во многом зависит от нас - родителей, педагогов. Но больше всего зависит от вас. Вы молодцы, вы рискнули. Я вас поздравляю и желаю успехов вам на этом трудном пути", - сказал он.

Формат обучения - образовательные смены продолжительностью около месяца. Президент поручил выработать схему попадания выпускников технопарка в белорусские вузы - ребят не должны потерять из виду. Уже в этом году такая практика была - на целевой набор прошли 23 человека, без экзаменов, по рекомендации наблюдательного совета технопарка.

Администрация парка в свою очередь ставит перед собой задачу в ближайшее время наладить систему сопровождения своих выпускников до первого рабочего места: уникальные условия для уникальных детей.

Президент: Вы молодцы, вы наше будущее