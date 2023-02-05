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Лукашенко: За Африкой - будущее!
Президент побывал сразу в двух важных регионах мира - в Африке и на Ближнем Востоке. Накануне командировка Александра Лукашенко завершилась - белорусский борт номер один вернулся в Минск! Большой переговорный марафон в Зимбабве и Арабских Эмиратах принес договоренности, которые станут хорошей основой на будущее.
Будущее за Африкой - скажет наш Президент. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Борьба на континенте между сильными мира сего развернулась нешуточная. Борьба за влияние и ресурсы! Там не просто присутствуют, а активно конкурируют США и Китай, Россия и Великобритания, весь Европейский союз.
Беларусь продвигается на континенте. Но идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. Идем работать на основе уважения и взаимной выгоды. Не грабить, а помогать, содействовать развитию важных для страны отраслей. Из Хараре вернулась и наш политический обозреватель Наталья Бреус.
Это был первый визит нашего Президента на континент в страну южнее Сахары! Хотя, конечно, в самой Африке - в Египте, в Судане в частности - Александр Лукашенко уже бывал. Продвигаемся дальше! Впечатлений много и общих, и политических. Но сначала о стране и колорите.
Африку ведь как себе представляешь - это далеко, жарко, кругом пески пустыни. Добираться и правда пришлось почти сутки, лететь с 2 пересадками. А вот местные пейзажи африканской саваны уж очень напомнили наши белорусские зеленые леса. Принимали реально тепло! Дело не только в жарком африканском солнце - оно с непривычки сильно обжигает! Встречали шумно и с колоритом.
Здесь живут яркие, эмоциональные, открытые люди. Особенно это чувствуется, глядя на сторонников Мнангагвы. Народ со своими традициями и устоями. Что касается столицы Хараре - вполне себе обычный город. Непривычно, что машины ездят по левой стороне. Уличный стритфуд - это не только сочные ананасы, но и экзотические присмаки. Мы не решились снять пробу. Детей носят в слинге за спиной, а мешки с картошкой на голове - налегке, как кажется.
Нелегкая история у самой Зимбабве. Пожалуй, одна из последних стран, которая сбросила колониальный гнет. Левосторонне движение на дорогах - тоже эхо британской экспансии.
В местной прессе на первых полосах - о переговорах президентов. В заголовок вынесли слова нашего Президента - эмоциональные, искренние: "Не дайте Западу вас ограбить!".
Вроде как парадокс - ограбить бедную Африку?
Все богатство Африки скрыто в недрах. В этом и все беды - заметит наш Президент. Как только жители Зимбабве захотели стать по-настоящему хозяевами на своей земле, так сразу получили в плечи американские и европейские санкции.
Сегодня крупнейшие государства планеты пытаются переделитьмир - подчинить таких, как мы, и получить выгоду. В недрах есть все. Спокойной жизни никто не даст. Санкции ввели не за демократию, а решили взять под контроль. Не пускайте жуликов. Вас снова хотят поставить на колени. Отсюда санкции.
Хватает здесь и помимо санкций. Нынешнему президенту достался весь шлейф экономических проблем. Их нужно решать, оправдать доверие людей. Африканская страна на пороге выборов. И вот что Лукашенко сказал по этому поводу - не ради политических реверансов. Правда жизни!
Вас будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе, вас будут ставить на колени. Но вы должны выдержать. И вы выдержите, если вы будете едины, если не допустите внутри страны столкновения собственного народа из-за каких-то политических амбиций или иллюзорных обещаний Запада и Америки, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам во что бы то ни стало надо пройти этот сложный период в жизни нашей планеты. Берегите мир! Не сумеете это сделать - снова попадете под колониальный гнет, будут раскачивать.
Батька говорил это все в Зимбабве. Папа вторил нашему Президенту, будучи в Конго. Недопустимым считает понтифик отношение к Африке как к законному объекту грабежа - это ведь в основе политики Первого мира по отношению к странам Черного континента.
Трагично, что такие места, как эта страна и африканский континент в целом, все еще нещадно подвергаются неоколониальной эксплуатации. У многих людей, у многих культур есть инстинктивное убеждение в том, что Африку нужно эксплуатировать, и это ужасно.
Сегодня за Африку развернулась нешуточная борьба - за влияние на континенте, за ресурсы: золото, платина, алмазы, чем не повод? Кстати, власти Зимбабве запретили экспорт необработанного литиевого сырья. Теряют миллиарды долларов и, логично, хотят выжать максимум - увеличить добавленную стоимость. Но не только ресурсы. Залог развития и демографический рост. Население растет. Людям будут нужны питание, образование, работа, жилье. Континент еще будет драйвером мировой экономики.
Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов. Поэтому Африка давно проснулась. Без нее не может быть никакого планетарного развития.
Что предлагает Беларусь? Полезные и выгодные инвестиционные и кооперационные проекты в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых.
Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве.
Мы готовы дружить с Беларусью и со всеми странами, которые разделяют наш подход. Не может быть такого, чтобы одна страна была лошадью, а другая - погонщиком. Мы или все вместе лошади, или погонщики. Мы все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково. С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то химия. И мы поняли, что одинаково смотрим на вещи, на развитие наших стран. С тех времен мы дружим и вместе работаем на благо наших народов.
Если африканский регион беден, это значит только одно: потенциально богатый регион живет так бедно, потому что европейские страны, которые воспринимали их как свои колонии, просто их грабили. Мы же пытаемся создать условия, чтобы африканские страны развивались, а не приватизировать ресурсы, как это делали страны Запада. Это очень перспективный подход.
Все колонизаторы выкачивали ресурсы, ничего не отдавая взамен, мы же приходим с предложением о сотрудничестве, которые помогут им развиваться, не забрать, а отдать наш опыт.
Беларусь готова обучать специалистов - знание сегодня еще больший ресурс, чем полезные ископаемые. Мы предлагаем не демократию на блюдечке, а тракторы и комбайны, которые здесь действительно нужны.
Мы приняли решение развивать с Беларусью отношения в сфере сельского хозяйства. Мы смогли благодаря Беларуси раз и навсегда решить вопрос продовольственной безопасности страны.
В прошлом году в Зимбабве собран рекордный за последние 50 лет урожай зерна! Белорусская техника в помощь! Ее поставки будут наращивать. Кстати, проблем с расчетами, как рассказали в правительстве, нет!
Руководство Зимбабве напирает на механизацию сельского хозяйства. В нем занята львиная доля населения. Это ключ к развитию. Вместе дали страт третьему этапу программы механизации на церемонии передачи нашей техники.
Мнангава сам попросил помочь накормить людей - Лукашенко не отказал. И даже слегка потроллил санкционеров.
Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие.
Экономический эффект от визита в Зимбабве оценивает примерно в 200 миллионов долларов. Подписан пакет документов, который облегчит развитие промкооперации и воплощение в жизнь договоренностей в экономической сфере. Работать будет совместная комиссия. Белорусская стратегия работы в Африке дает свои плоды.
Мы изначально выстраивали свое взаимодействие с африканскими партнерами на современной парадигме многополярного мира. Мы создаем честные, равноправные, взаимовыгодные отношения, несем технологии, обучаем людей, признаем разнообразие путей развития, предлагаем кооперационные проекты и при этом не выдвигаем дополнительных условий. Состоявшийся государственный визит Президента Беларуси в Зимбабве как раз таки подтвердил перспективу и правильность выбранной нами стратегии. Скажу больше - в качестве инсайда этот визит в начале года открыл целую серию наших запланированных значимых двусторонних мероприятий со странами дальней дуги. В текущем году график на данном направлении очень интенсивный. Многие мероприятия будут проходить на высшем уровне. Есть большая востребованность в двусторонних контактах и весомые перспективы. Так что журналистам, как и дипломатам, точно хватит работы.
Кстати, никогда не было, и вот опять только Президент за порог - взвыли беглые по поводу командировки. Кое-что даже грани расизма. Может это западный вирус превосходства и пренебрежения? Но! За колоритом нужно видеть суть - перспективу и продвижение на дальней дуге. И Президент это видит!
Еще один важный регион мира. Ближний Восток. Минск поддерживает здесь связи уже давно. Оттого и встреча президентов Беларуси и ОАЭ проходила в обстановке дружбы и доверия. Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян пригласил главу белорусского государства домой. Были старший, и младший сыновья нашего Президента. Результат переговоров: Беларусь и ОАЭ укрепят сотрудничество в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.
Президент Лукашенко максимально современен, мы чтим его, естественно, за политический опыт, но это абсолютно современный в плане международных отношений политический лидер, непосредственно сам персонально устанавливает политические, экономические отношения со странами, регионами, которые еще 5 лет назад, 10 лет назад, когда в нашем регионе была ориентация исключительно на Запад, только начинали движение на Восток, в сторону Китая, и страны Африки, Востока, считались некоторой экзотикой, и дипломатические отношения там выстраивались импульсивно - есть встреча, есть визит, есть контакт, но системная работа не была выстроена. Сейчас мы наблюдаем то, что в Беларуси по региону и Ближнего Востока, и арабского мира в целом, и в Африке запущена системная работа, она идет в текущем каждодневном режиме, и данный визит столь высокого уровня, кстати, по приглашению как раз таки и африканских представителей, и представителей Объединенных Арабских Эмиратов показывает то, что намерения максимально серьезные. Эта работа будет идти дальше.
Кстати, глава белорусской дипломатии хоть и анонсировал череду международных мероприятий, но даже в личном общении «тайну золотого ключика» не выдал, куда же именно поедем в этом году, не рассказал. Так что пакуем чемоданы и готовимся выдвигаться в любую точку света, какой бы колоритной она ни была!
Вот уж правда - мир большой.
Мир большой, Беларусь у нас одна.
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