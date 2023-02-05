Лукашенко: За Африкой - будущее!

Президент побывал сразу в двух важных регионах мира - в Африке и на Ближнем Востоке. Накануне командировка Александра Лукашенко завершилась - белорусский борт номер один вернулся в Минск! Большой переговорный марафон в Зимбабве и Арабских Эмиратах принес договоренности, которые станут хорошей основой на будущее.

Будущее за Африкой - скажет наш Президент. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Борьба на континенте между сильными мира сего развернулась нешуточная. Борьба за влияние и ресурсы! Там не просто присутствуют, а активно конкурируют США и Китай, Россия и Великобритания, весь Европейский союз.



Беларусь продвигается на континенте. Но идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. Идем работать на основе уважения и взаимной выгоды. Не грабить, а помогать, содействовать развитию важных для страны отраслей. Из Хараре вернулась и наш политический обозреватель Наталья Бреус.



Это был первый визит нашего Президента на континент в страну южнее Сахары! Хотя, конечно, в самой Африке - в Египте, в Судане в частности - Александр Лукашенко уже бывал. Продвигаемся дальше! Впечатлений много и общих, и политических. Но сначала о стране и колорите.



Африку ведь как себе представляешь - это далеко, жарко, кругом пески пустыни. Добираться и правда пришлось почти сутки, лететь с 2 пересадками. А вот местные пейзажи африканской саваны уж очень напомнили наши белорусские зеленые леса. Принимали реально тепло! Дело не только в жарком африканском солнце - оно с непривычки сильно обжигает! Встречали шумно и с колоритом.



Здесь живут яркие, эмоциональные, открытые люди. Особенно это чувствуется, глядя на сторонников Мнангагвы. Народ со своими традициями и устоями. Что касается столицы Хараре - вполне себе обычный город. Непривычно, что машины ездят по левой стороне. Уличный стритфуд - это не только сочные ананасы, но и экзотические присмаки. Мы не решились снять пробу. Детей носят в слинге за спиной, а мешки с картошкой на голове - налегке, как кажется.



Нелегкая история у самой Зимбабве. Пожалуй, одна из последних стран, которая сбросила колониальный гнет. Левосторонне движение на дорогах - тоже эхо британской экспансии.



В местной прессе на первых полосах - о переговорах президентов. В заголовок вынесли слова нашего Президента - эмоциональные, искренние: "Не дайте Западу вас ограбить!".



Вроде как парадокс - ограбить бедную Африку?



Все богатство Африки скрыто в недрах. В этом и все беды - заметит наш Президент. Как только жители Зимбабве захотели стать по-настоящему хозяевами на своей земле, так сразу получили в плечи американские и европейские санкции.



Сегодня крупнейшие государства планеты пытаются переделитьмир - подчинить таких, как мы, и получить выгоду. В недрах есть все. Спокойной жизни никто не даст. Санкции ввели не за демократию, а решили взять под контроль. Не пускайте жуликов. Вас снова хотят поставить на колени. Отсюда санкции. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Хватает здесь и помимо санкций. Нынешнему президенту достался весь шлейф экономических проблем. Их нужно решать, оправдать доверие людей. Африканская страна на пороге выборов. И вот что Лукашенко сказал по этому поводу - не ради политических реверансов. Правда жизни!



Вас будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе, вас будут ставить на колени. Но вы должны выдержать. И вы выдержите, если вы будете едины, если не допустите внутри страны столкновения собственного народа из-за каких-то политических амбиций или иллюзорных обещаний Запада и Америки, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам во что бы то ни стало надо пройти этот сложный период в жизни нашей планеты. Берегите мир! Не сумеете это сделать - снова попадете под колониальный гнет, будут раскачивать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Батька говорил это все в Зимбабве. Папа вторил нашему Президенту, будучи в Конго. Недопустимым считает понтифик отношение к Африке как к законному объекту грабежа - это ведь в основе политики Первого мира по отношению к странам Черного континента.



Трагично, что такие места, как эта страна и африканский континент в целом, все еще нещадно подвергаются неоколониальной эксплуатации. У многих людей, у многих культур есть инстинктивное убеждение в том, что Африку нужно эксплуатировать, и это ужасно. Папа Римский Франциск



Сегодня за Африку развернулась нешуточная борьба - за влияние на континенте, за ресурсы: золото, платина, алмазы, чем не повод? Кстати, власти Зимбабве запретили экспорт необработанного литиевого сырья. Теряют миллиарды долларов и, логично, хотят выжать максимум - увеличить добавленную стоимость. Но не только ресурсы. Залог развития и демографический рост. Население растет. Людям будут нужны питание, образование, работа, жилье. Континент еще будет драйвером мировой экономики.



Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты, как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и обучаем здесь им людей, готовим специалистов. Поэтому Африка давно проснулась. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Что предлагает Беларусь? Полезные и выгодные инвестиционные и кооперационные проекты в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых.



Мы с глубоким уважением и признательностью относимся к народу Зимбабве. Мы, и это я хочу отдельно подчеркнуть, идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Мы готовы дружить с Беларусью и со всеми странами, которые разделяют наш подход. Не может быть такого, чтобы одна страна была лошадью, а другая - погонщиком. Мы или все вместе лошади, или погонщики. Мы все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково. С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то химия. И мы поняли, что одинаково смотрим на вещи, на развитие наших стран. С тех времен мы дружим и вместе работаем на благо наших народов. Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве



Если африканский регион беден, это значит только одно: потенциально богатый регион живет так бедно, потому что европейские страны, которые воспринимали их как свои колонии, просто их грабили. Мы же пытаемся создать условия, чтобы африканские страны развивались, а не приватизировать ресурсы, как это делали страны Запада. Это очень перспективный подход. Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России



Все колонизаторы выкачивали ресурсы, ничего не отдавая взамен, мы же приходим с предложением о сотрудничестве, которые помогут им развиваться, не забрать, а отдать наш опыт. Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ



Беларусь готова обучать специалистов - знание сегодня еще больший ресурс, чем полезные ископаемые. Мы предлагаем не демократию на блюдечке, а тракторы и комбайны, которые здесь действительно нужны.



Мы приняли решение развивать с Беларусью отношения в сфере сельского хозяйства. Мы смогли благодаря Беларуси раз и навсегда решить вопрос продовольственной безопасности страны. Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве



В прошлом году в Зимбабве собран рекордный за последние 50 лет урожай зерна! Белорусская техника в помощь! Ее поставки будут наращивать. Кстати, проблем с расчетами, как рассказали в правительстве, нет!



Руководство Зимбабве напирает на механизацию сельского хозяйства. В нем занята львиная доля населения. Это ключ к развитию. Вместе дали страт третьему этапу программы механизации на церемонии передачи нашей техники.



Мнангава сам попросил помочь накормить людей - Лукашенко не отказал. И даже слегка потроллил санкционеров.



Хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Экономический эффект от визита в Зимбабве оценивает примерно в 200 миллионов долларов. Подписан пакет документов, который облегчит развитие промкооперации и воплощение в жизнь договоренностей в экономической сфере. Работать будет совместная комиссия. Белорусская стратегия работы в Африке дает свои плоды.



Мы изначально выстраивали свое взаимодействие с африканскими партнерами на современной парадигме многополярного мира. Мы создаем честные, равноправные, взаимовыгодные отношения, несем технологии, обучаем людей, признаем разнообразие путей развития, предлагаем кооперационные проекты и при этом не выдвигаем дополнительных условий. Состоявшийся государственный визит Президента Беларуси в Зимбабве как раз таки подтвердил перспективу и правильность выбранной нами стратегии. Скажу больше - в качестве инсайда этот визит в начале года открыл целую серию наших запланированных значимых двусторонних мероприятий со странами дальней дуги. В текущем году график на данном направлении очень интенсивный. Многие мероприятия будут проходить на высшем уровне. Есть большая востребованность в двусторонних контактах и весомые перспективы. Так что журналистам, как и дипломатам, точно хватит работы. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси



Кстати, никогда не было, и вот опять только Президент за порог - взвыли беглые по поводу командировки. Кое-что даже грани расизма. Может это западный вирус превосходства и пренебрежения? Но! За колоритом нужно видеть суть - перспективу и продвижение на дальней дуге. И Президент это видит!



Еще один важный регион мира. Ближний Восток. Минск поддерживает здесь связи уже давно. Оттого и встреча президентов Беларуси и ОАЭ проходила в обстановке дружбы и доверия. Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян пригласил главу белорусского государства домой. Были старший, и младший сыновья нашего Президента. Результат переговоров: Беларусь и ОАЭ укрепят сотрудничество в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.



Президент Лукашенко максимально современен, мы чтим его, естественно, за политический опыт, но это абсолютно современный в плане международных отношений политический лидер, непосредственно сам персонально устанавливает политические, экономические отношения со странами, регионами, которые еще 5 лет назад, 10 лет назад, когда в нашем регионе была ориентация исключительно на Запад, только начинали движение на Восток, в сторону Китая, и страны Африки, Востока, считались некоторой экзотикой, и дипломатические отношения там выстраивались импульсивно - есть встреча, есть визит, есть контакт, но системная работа не была выстроена. Сейчас мы наблюдаем то, что в Беларуси по региону и Ближнего Востока, и арабского мира в целом, и в Африке запущена системная работа, она идет в текущем каждодневном режиме, и данный визит столь высокого уровня, кстати, по приглашению как раз таки и африканских представителей, и представителей Объединенных Арабских Эмиратов показывает то, что намерения максимально серьезные. Эта работа будет идти дальше. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews



Кстати, глава белорусской дипломатии хоть и анонсировал череду международных мероприятий, но даже в личном общении «тайну золотого ключика» не выдал, куда же именно поедем в этом году, не рассказал. Так что пакуем чемоданы и готовимся выдвигаться в любую точку света, какой бы колоритной она ни была!



Вот уж правда - мир большой.

