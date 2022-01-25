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Лукашенко: Задача для науки - значительно повысить ВВП страны
Большой разговор о науке во Дворце Независимости. Президент пригласил на заседание-совещание две с половиной сотни ученых и экспертов. Как отметил Александр Лукашенко, наука - фундамент государственности и важный драйвер отечественной экономики. Подчеркнул Президент во время беседы и важность работы ученых для национальной безопасности.
У нас нет другого выбора - мы должны быть среди лидеров. Это вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения нашей государственности, белорусской нации. Поэтому одна из стратегических задач сегодня для науки и производства - это повышение эффективности научных изысканий, создание современных технологий и их широкое внедрение. Мы обязаны обеспечить выход экономики на уровень устойчивого инновационного развития и значительно повысить ВВП.
Также Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужна мощная база для производства вакцин, причем не только от коронавируса. Специализированный завод уже в разработке. Коснулся Президент и важной темы последних недель - якобы неизбежности войны. Позиция Минска - мы не хотим конфликтов, но при необходимости защитить себя сумеем, и в экономическом плане тоже. Что касается развития, то здесь прозвучало поручение: неформально подойти к проведению Года исторической памяти и дойти до агрогородков.
Президент поручил неформально подойти к проведению Года исторической памяти и дойти до агрогородков
Привлечение молодежи в науку - тоже важный элемент развития НАН и отрасли в целом. Необходима преемственность в научной сфере. Эффективная работа цепочки: школа - вуз - академический институт - это залог успеха и появления новых светил науки, таких как Алферов, Борисевич или Высоцкий.
Сегодня же белорусский лидер вручил госпремии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым НАН. Всего 45 человек.
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