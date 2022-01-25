Лукашенко: Задача для науки - значительно повысить ВВП страны

У нас нет другого выбора - мы должны быть среди лидеров. Это вопрос не только ваших научных амбиций, но и сохранения нашей государственности, белорусской нации. Поэтому одна из стратегических задач сегодня для науки и производства - это повышение эффективности научных изысканий, создание современных технологий и их широкое внедрение. Мы обязаны обеспечить выход экономики на уровень устойчивого инновационного развития и значительно повысить ВВП.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь