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Лукашенко - Западу: Мы - мирные люди, но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы
Белорусы - мирные люди, но Западу даже не стоит пытаться разговаривать с ними с позиции силы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что за рубежом никого не волнует, что белорусская армия не воюет, игнорируется, что страна сделала и старается делать для скорейшего прекращения боевых действий в Украине.
"Мы - мирные люди, но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы, - предупредил Президент. - Ваши мечты загнать славян в новое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточны".
Глава государства обратил внимание, что со времен войны ничего не изменилось: Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага.
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