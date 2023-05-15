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Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне

Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Глава государства посещает Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

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