Лукашенко: Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск

Президенты Беларуси и России обсудят 18 февраля дальнейшие действия совместной группировки войск. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, сообщает БелТА.

Президент отметил, что американское руководство командует своими военнослужащими за тысячи километров, поэтому ему не совсем понятны претензии о нахождении российских Вооруженных Сил в Беларуси. "Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - заявил глава государства.