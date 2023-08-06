3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск, пишет БЕЛТА.
"История этого уникального рода войск берет свое начало в далеком 1876 году, когда в Барановичах был создан первый железнодорожный батальон. С тех пор железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны, боеспособности и мобильности Вооруженных Сил", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул: "Обладая высокими квалификацией и профессиональным мастерством, наряду со специальными задачами воины-железнодорожники вносят значимый вклад в реализацию важных государственных программ по развитию транспортной инфраструктуры Республики Беларусь. Благодарю за ратный труд и преданность стране и народу".
Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в служебной деятельности на благо процветания родной Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все