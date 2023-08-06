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Лукашенко: Железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны

Лукашенко: Железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск, пишет БЕЛТА.

"История этого уникального рода войск берет свое начало в далеком 1876 году, когда в Барановичах был создан первый железнодорожный батальон. С тех пор железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны, боеспособности и мобильности Вооруженных Сил", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул: "Обладая высокими квалификацией и профессиональным мастерством, наряду со специальными задачами воины-железнодорожники вносят значимый вклад в реализацию важных государственных программ по развитию транспортной инфраструктуры Республики Беларусь. Благодарю за ратный труд и преданность стране и народу".

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в служебной деятельности на благо процветания родной Беларуси.

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