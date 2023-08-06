Лукашенко: Железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны

"История этого уникального рода войск берет свое начало в далеком 1876 году, когда в Барановичах был создан первый железнодорожный батальон. С тех пор железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны, боеспособности и мобильности Вооруженных Сил", - говорится в поздравлении.