Лукашенко: Жилье надо строить там, где нужны рабочие руки

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым переориентировать подходы в жилищном строительстве и в первую очередь строить там, где нужны кадры. Об этом глава государства рассказал на примере Орши, когда впраздник Пасхиобщался на территориихрамас местными жителями и представителями духовенства, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко на примере Орши рассказал, как считает необходимым скорректировать подходы в жилищном строительстве, чтобы в том числе обеспечить многочисленные предприятия рабочей силой.



"Я еду и думаю, что нам придется здесь строить побольше жилья, чтобы привлечь людей. У них не хватает людей. Лет 20 назад некуда было девать - безработица. Сейчас люди трудоустроены. А здесь предприятий много. И в Барани, и между Баранью и Оршей. Везде. И в сельском хозяйстве, - отметил глава государства. - Я думаю, нам придется переориентироваться и строить там, где нужны рабочие руки. Кроме многодетных и военных. Это святое, это отдельные очереди. А остальные деньги направить на строительство жилья там, где нужны рабочие руки".



"Надо строить, как это правильно в советские времена было: создаем какое-то предприятие солидное, а вокруг него - жилье. Чтобы людей привлечь. И нормальную зарплату. Это такие размышления, когда я подъезжал к своему и вашему родному месту", - отметил глава государства.



Он с теплотой вспомнил о том, что и сам в детстве часто бывал и даже жил в Орше. Его мать работала несколько лет на льнокомбинате, и недалеко от которого было общежитие. "Потом переехали в деревню. Трудно было здесь. Поэтому переехали в деревню. И уже в Александрии я в школу ходил, - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко. - Вообще, Орша для меня такой близкий, теплый город. Очень хороший город".



Глава государства похвалил местных жителей за то, что содержат в порядке свой город. "На участочках у вас идеальный порядок. Даже позавидовал", - отметил Президент, говоря о частном секторе, мимо которого он проезжал в храм.

