Лукашенко: Жизненный путь Ивана Кустова - духовная опора для настоящих и последующих поколений защитников Отечества

"Ушел из жизни человек несгибаемой воли и безграничного личного мужества, вся жизнь которого была ярчайшим примером служения Родине, народу, верности высоким идеалам и гражданским ценностям. Мы потеряли достойнейшего представителя легендарного поколения героев-освободителей, настоящего сына своей Родины", - отметил Президент.