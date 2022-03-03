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Лукашенко: Жизненный путь Ивана Кустова - духовная опора для настоящих и последующих поколений защитников Отечества

Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким.

"Ушел из жизни человек несгибаемой воли и безграничного личного мужества, вся жизнь которого была ярчайшим примером служения Родине, народу, верности высоким идеалам и гражданским ценностям. Мы потеряли достойнейшего представителя легендарного поколения героев-освободителей, настоящего сына своей Родины", - отметил Президент.

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