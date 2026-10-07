Лукашевич: Беларусь служит авторитетной платформой для урегулирования сложнейших конфликтов

Проведение масштабного Контртеррористического форума в Минске закрепляет за Беларусью реальный статус миротворца. Первый заместитель министра иностранных дел страны Сергей Лукашевич подчеркнул, что Беларусь традиционно служит авторитетной платформой для урегулирования сложнейших конфликтов.

По его словам, форум наглядно демонстрирует готовность Минска выстраивать новый формат диалога. Позиция Беларуси остается неизменной: терроризм - это глобальный вызов, с которым справиться можно только сообща. Только скоординированные действия союзников способны эффективно отразить современные гибридные угрозы.

"Политика дипломатических мероприятий, которая сегодня реализуется в Минске, будет иметь свое продолжение. Эта эстафета будет подхвачена в начале ноября Евразийской конференцией по безопасности, где уже основным актором явится Министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими заинтересованными партнерами. Наша хартия, которая с каждым годом приобретает все больше и больше сторонников, становится понятной, трансформируется. Несмотря на то, что мы с вами небольшая страна и по территории, и по численности, та активность, которую мы с вами ведем во благо не только Беларуси, но и населения нашей планеты, становится заметной. Такие мероприятия в Минске, как сегодня, как будут в ближайшее время, этому только подтверждение", - отметил Сергей Лукашевич.

Масштабный Контртеррористический форум стран СНГ и ШОС продолжает свою работу в Минске. Представители более 30 стран обсуждают, как единым фронтом противостоять терроризму и экстремизму и строить новую архитектуру безопасности.