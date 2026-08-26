Краткий пересказ от ИИ

Университет будущего и технологический суверенитет. В Минске проходит вторая Национальная школа ректоров. Проект Министерства образования призван расставить акценты в вузах Беларуси перед новым учебным годом.



По традиции повестка обширная: от развития медиагигиены в студенческой среде до развития экспорта образовательных услуг. Эксперты изучили возможности интеграции вузов в пространство БРИКС+, ШОС и ЕАЭС, особенности работы на рынках Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси: "Хороший пример синергии, взаимодействия белорусского внешнеполитического ведомства и белорусских загруженных учреждений с ведущими вузами нашей страны. Почему сегодня и о чем мы сегодня говорили? Конечно же, мы говорили об экспорте белорусских образовательных услуг. Это важная составляющая роста нашей страны и вообще престижа на международной арене. Вы правильно сказали, что, безусловно, наши вузы знакомы. Это вещь, которая хорошо отзывается у большинства наших партнеров. Будем мы говорить о ближнем зарубежье, о дальней дуге, везде в принципе знают наши способности. Из всех практически стран есть студенты в нашей стране".

Наталья Лаптева, ректор Белорусского государственного университета иностранных языков: "Для Белорусского государственного университета иностранных языков были предложения, высказанные и Белорусской торгово-промышленной палатой, и Центром поддержки экспорта в отношении организации и образовательного процесса в плане подготовки будущих специалистов как из числа белорусских студентов, так и, безусловно, иностранных, а также для совершенствования деятельности профессорско-преподавательского состава. Наверное, в качестве инсайда это направление, с какими странами мы можем двигаться, учитывая их особенности. В частности, я для себя отметила Вьетнам".

Далее работа форума продолжится на площадке Национальной академии наук, где обсудят трансфер университетских технологий в реальный сектор экономики, механизмы интеграции вузовской и академической науки, повышение эффективности работы советов по защите диссертаций. Вопрос развития высшего образования Беларуси находится под пристальным контролем главы государства.