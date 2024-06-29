Лукашевич: Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности

Могу заверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия. Необходимо учитывать, что подразделения Вооруженных Сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летающими аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области. В пространстве Республики Беларусь дополнительно наращены силы, средства разведки, а именно выведены подвижные маловысотные радиолокационные группы радиотехнических войск, наращена система постов визуального наблюдения. Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь. В круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации. Задачи патрулирования государственной границы - ведение разведки, а также реагирование на всевозможные возникающие задачи. Хотелось бы предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты территории и населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве.

Андрей Северинчик, начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси