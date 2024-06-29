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Лукашевич: Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности
Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Об этом рассказал заместитель командующего силами специальных операций Вадим Лукашевич. Военнослужащие этого элитного подразделения несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению при необходимости в районы засадных действий на назначенные рубежи.
Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.
"Кроме того, мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию", - отметил Лукашевич.
Могу заверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия. Необходимо учитывать, что подразделения Вооруженных Сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летающими аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области. В пространстве Республики Беларусь дополнительно наращены силы, средства разведки, а именно выведены подвижные маловысотные радиолокационные группы радиотехнических войск, наращена система постов визуального наблюдения. Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь. В круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации. Задачи патрулирования государственной границы - ведение разведки, а также реагирование на всевозможные возникающие задачи. Хотелось бы предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты территории и населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве.
Военнослужащие сил специальных операций Беларуси качественно выполняют задачи, поставленные перед ними, и готовы к любым провокациям. Совместно с пограничниками и другими армейскими подразделениями они задействованы в круглосуточных дежурствах по пресечению любых попыток прорыва противником границы Беларуси, регулярно проводят отработки нападения противника на те или иные объекты.
Напомним, что в нашей стране продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил.
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