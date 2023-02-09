Лукьянов: Всебелорусская молодежная стройка в Хатыни объединила семьи и трудовые коллективы со всех уголков страны

Всебелорусская молодежная стройка в Хатыни объединила семьи и трудовые коллективы со всех уголков страны. Об этом заявил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Сегодня в столице на VIII пленуме молодежной организации подвели итоги прошедшего года. Поставили цели и на текущий. Обсудили вопросы важных событий и дат - это 60-летие белорусских студенческих отрядов, 105-летие Всесоюзного комсомола, а также 80-летие хатынской трагедии. Этот день стал торжественным и для 21 пионера. Ребята прибыли в столицу из разных уголков Беларуси, чтобы попрощаться с пионерским галстуком и вступить в ряды БРСМ. Также традиционно наградили лучших - тех, кто активно участвует в деятельности молодежной организации.