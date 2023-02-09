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Лукьянов: Всебелорусская молодежная стройка в Хатыни объединила семьи и трудовые коллективы со всех уголков страны

Всебелорусская молодежная стройка в Хатыни объединила семьи и трудовые коллективы со всех уголков страны. Об этом заявил журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Сегодня в столице на VIII пленуме молодежной организации подвели итоги прошедшего года. Поставили цели и на текущий. Обсудили вопросы важных событий и дат - это 60-летие белорусских студенческих отрядов, 105-летие Всесоюзного комсомола, а также 80-летие хатынской трагедии. Этот день стал торжественным и для 21 пионера. Ребята прибыли в столицу из разных уголков Беларуси, чтобы попрощаться с пионерским галстуком и вступить в ряды БРСМ. Также традиционно наградили лучших - тех, кто активно участвует в деятельности молодежной организации.

Я являлась активным деятелем пионерии, участвовала в различных благотворительных концертах. Я занимаюсь вокалом, также помогала пенсионерам, особенно ветеранам войны, потому что это важно для меня.
Алекса Ефишенко, член БРСМ (Полоцк)
Хатынь - это символ всего белорусского народа и героизма. Сами люди и цифры, которые пришли рекордные за историю существования отрядов, говорят о зрелости молодежи в понимании исторической памяти. Проект объединил не только нашу молодежь со всей республики, объединил семьи, приезжали детишки - от спортсменов до военнослужащих и работающей молодежи.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Перед началом пленума его участники возложили цветы к мемориальному знаку на месте казни членов Минского коммунистического подполья в Александровском сквере столицы.

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