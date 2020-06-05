Луна сегодня начинает целый коридор затмений

Больше 3 часов в земной тени. Целый коридор затмений начинает сегодня Луна. Стартует полутеневое затмение нашего спутника в 9 вечера. Максимальная фаза придется на половину 11-го. Астрономическое явление возможно лишь в полнолуние. Ночное светило может окраситься в красный или оранжевый цвет. В течение месяца будет еще 2 события. 21 июня - кольцевое солнечное, а 5 июля на небе взойдет Грозовая Луна, которая и закроет этот коридор.