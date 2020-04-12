Лунный календарь дачника. 12-18 апреля

12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы.



13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой.



14 апреля - лучший день для посева цветной капусты, брокколи, кольраби.



15 апреля - подготовьте грядки к посадкам.



16 апреля - уделите внимание клубнике и землянике, удалите старые усы и листья.



17 апреля - проведите весеннюю стрижку хвойных растений.



18 апреля - обработайте деревья и кустарники от болезней и вредителей.





