3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лунный календарь дачника. 12-18 апреля
12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы.
13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой.
14 апреля - лучший день для посева цветной капусты, брокколи, кольраби.
15 апреля - подготовьте грядки к посадкам.
16 апреля - уделите внимание клубнике и землянике, удалите старые усы и листья.
17 апреля - проведите весеннюю стрижку хвойных растений.
18 апреля - обработайте деревья и кустарники от болезней и вредителей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера