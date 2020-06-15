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Лунный календарь дачника. 14-20 июня

14 июня - удачный период для прополки и прореживания.

15 июня - удалите усы у земляники садовой.

16 июня - идеальный день для посева салата, шпината, укропа.

17 июня - посейте корнеплоды: редис, репу, редьку.

18 июня - если хотите, чтобы трава росла медленнее, подстригите газон.

19 июня - самое время посадить вьющиеся теплолюбивые растения.

20 июня - срежьте цветы для дачных букетов, они будут радовать вас очень долго.

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