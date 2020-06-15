Лунный календарь дачника. 14-20 июня

14 июня - удачный период для прополки и прореживания.



15 июня - удалите усы у земляники садовой.



16 июня - идеальный день для посева салата, шпината, укропа.



17 июня - посейте корнеплоды: редис, репу, редьку.



18 июня - если хотите, чтобы трава росла медленнее, подстригите газон.



19 июня - самое время посадить вьющиеся теплолюбивые растения.



20 июня - срежьте цветы для дачных букетов, они будут радовать вас очень долго.



