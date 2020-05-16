Лунный календарь дачника. 17 - 23 мая

17 мая -проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями.



18 мая - не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы.



19 мая - подготовьте новые грядки. Скоро придет пора повторных посевов.



20 мая -идеальное время для посадки корнеплодов и клубневых культур.



21 мая - подкормите растения органикой.



22 мая - удалите дикую поросль на деревьях и кустарниках. Иначе она отнимет питание у культурного растения.



23 мая - полив растений не желателен. Это может привести к загниванию корней.

