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Лунный календарь дачника. 17 - 23 мая

17 мая -проредите салат и зелень. Пусть грядки радуют сочными угощениями.

18 мая - не лучший день для черенкования кустарников. Отложите секаторы.

19 мая - подготовьте новые грядки. Скоро придет пора повторных посевов.

20 мая -идеальное время для посадки корнеплодов и клубневых культур.

21 мая - подкормите растения органикой.

22 мая - удалите дикую поросль на деревьях и кустарниках. Иначе она отнимет питание у культурного растения.

23 мая - полив растений не желателен. Это может привести к загниванию корней.

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