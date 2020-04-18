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Лунный календарь дачника. 19-25 апреля
19 апреля - лучший день для посадки сельдерея: листовых, черешковых, клубневых сортов.
20 апреля - загляните в плодовый сад. Раскорчуйте старые и больные деревья и кустарники.
21 апреля - отличное время для культивации, рыхления и вспашки.
22 апреля - борьба с насекомыми-вредителями будет очень эффективной.
23 апреля - ничего не сейте и не сажайте, иначе получите слабую рассаду и минимальный урожай.
24 апреля - удалите дикую поросль на кустарниках и деревьях.
25 апреля - неудачный день для полива рассады. Корни молодых растений будут загнивать.
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