Лунный календарь дачника. 19-25 апреля

19 апреля - лучший день для посадки сельдерея: листовых, черешковых, клубневых сортов.



20 апреля - загляните в плодовый сад. Раскорчуйте старые и больные деревья и кустарники.



21 апреля - отличное время для культивации, рыхления и вспашки.



22 апреля - борьба с насекомыми-вредителями будет очень эффективной.



23 апреля - ничего не сейте и не сажайте, иначе получите слабую рассаду и минимальный урожай.



24 апреля - удалите дикую поросль на кустарниках и деревьях.



25 апреля - неудачный день для полива рассады. Корни молодых растений будут загнивать.



