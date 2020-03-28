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Лунный календарь дачника. 29 марта - 4 апреля

29 марта - не пикируйте рассаду цветов и овощей, иначе потерь не избежать.

30 марта - проветрите виноград под укрытием.

31 марта - обработайте деревья и кустарники от вредителей и болезней.

1 апреля - посейте перцы, фасоль, патиссоны, баклажаны, кабачки.

2 апреля - посадите плодовые деревья и ягодные кустарники.

3 апреля - удачное время для прививки деревьев, особенно семечковых: груш, яблонь, айвы.

4 апреля - можно начать яровизацию картофеля.

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