Лунный календарь дачника. 29 марта - 4 апреля

29 марта - не пикируйте рассаду цветов и овощей, иначе потерь не избежать.



30 марта - проветрите виноград под укрытием.



31 марта - обработайте деревья и кустарники от вредителей и болезней.



1 апреля - посейте перцы, фасоль, патиссоны, баклажаны, кабачки.



2 апреля - посадите плодовые деревья и ягодные кустарники.



3 апреля - удачное время для прививки деревьев, особенно семечковых: груш, яблонь, айвы.



4 апреля - можно начать яровизацию картофеля.



