Лунный календарь дачника. 31 мая - 1 июня

31 мая - посадите жимолость и шиповник. Они отлично приживутся.



1 июня - лучший день для посева цветов-однолетников.



2 июня - подкормите минеральными удобрениями комнатные растения. Устройте им банный день.



3 июня - удачный день для борьбы с насекомыми-вредителями. Обработайте инсектицидами плодовый сад и палисадник.



4 июня - возьмитесь за тяпки и культиваторы. Самое время подрыхлить землю в саду и огороде.



5 июня - долгожданный день отдыха. Полюбуйтесь дачной красотой.



6 июня - подстригите газон. Трава должна быть около 5 сантиметров.



