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Лунный календарь дачника. 31 мая - 1 июня

31 мая - посадите жимолость и шиповник. Они отлично приживутся.

1 июня - лучший день для посева цветов-однолетников.

2 июня - подкормите минеральными удобрениями комнатные растения. Устройте им банный день.

3 июня - удачный день для борьбы с насекомыми-вредителями. Обработайте инсектицидами плодовый сад и палисадник.

4 июня - возьмитесь за тяпки и культиваторы. Самое время подрыхлить землю в саду и огороде.

5 июня - долгожданный день отдыха. Полюбуйтесь дачной красотой.

6 июня - подстригите газон. Трава должна быть около 5 сантиметров.

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