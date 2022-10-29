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Благоприятные дни для стрижки в ноябре

Благоприятные дни для стрижки в ноябре

Если вы планируете поход к парикмахеру или мастеру маникюра в ноябре - загляните в лунный календарь, пишет sb.by. Он подскажет, какие дни идеально подойдут для наведения красоты, чтобы результат преображения вызывал только положительные эмоции.


Благоприятные дни для стрижки: 1, 4, 5, 7, 12, 14, 18, 25, 27, 30.


Благоприятные дни для окраски волос: 1, 4, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 30.


Благоприятные дни для маникюра, педикюра: 2, 4, 5, 7, 19, 25, 26, 27, 30.

Фото:pixabay.com

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