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Благоприятные дни для стрижки в ноябре
Если вы планируете поход к парикмахеру или мастеру маникюра в ноябре - загляните в лунный календарь, пишет sb.by. Он подскажет, какие дни идеально подойдут для наведения красоты, чтобы результат преображения вызывал только положительные эмоции.
⇒Благоприятные дни для стрижки: 1, 4, 5, 7, 12, 14, 18, 25, 27, 30.
⇒Благоприятные дни для окраски волос: 1, 4, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 30.
⇒Благоприятные дни для маникюра, педикюра: 2, 4, 5, 7, 19, 25, 26, 27, 30.
Фото:pixabay.com
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