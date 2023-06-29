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Лунный пирс, гриль-кольцо "Колесо - Дхармы", инсталляция "Круги на полях" - как необычно отдохнуть в Беларуси летом?
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