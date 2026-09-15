17 сентября белорусы отметят самый молодой государственный праздник - День народного единства. Это одно из ключевых событий для белорусской истории.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России: "День народного единства, отмечаемый в Беларуси, для меня не чужой праздник, поскольку Беларусь - это моя малая родина. И я считаю, что это очень важный и нужный праздник, и никакие попытки заново расколоть белорусское общество не увенчаются успехом. Белорусский народ един, белорусский народ действительно ценит мир, в том числе и гражданский. И та позиция, которую страна занимает на мировой арене, прежде всего исходит из внутренней потребности Беларуси к мирному сосуществованию. Слишком много трагического было прожито за эти годы. И сейчас как никогда белорусы должны быть едины в сохранении наследия, доставшегося им от предков, чтобы передать его потомкам".