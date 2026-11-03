Лушников: Нужно построить новый мир, чтобы он был справедливым, учитывал интересы всех стран

Проблемы безопасности в Евразии - это основа формирующегося нового миропорядка, поскольку старые механизмы ушли в прошлое. Об этом на IV Международной конференции по евразийской безопасности, заявил председатель Евразийского движения России Олег Лушников.

По его словам, Беларусь в дни форума стала центром большой Евразии. "Нам нужно построить новый мир, чтобы он был действительно справедливым, гармоничным, учитывал интересы всех стран, а не только тех, которые равнее других (все страны равны, но некоторые равнее, некоторые так считали, но это не так). Жизнь показала, что безопасность может быть только коллективной, а не за чей-то счет" (подробности в видео).