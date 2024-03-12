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Луцкий: ГосСМИ набрали большие обороты в цифровой среде

Государственные СМИ набрали большие обороты в цифровой среде. Это подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время заседания Коллегии Министерства информации. К примеру, растет аудитория в YouTube, свыше миллиона подписчиков у Белтелерадиокомпании, в цифрах обгоняет только БЕЛТА. Больше чем наполовину прибавили интернет-зрителей и региональные СМИ в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-сайтах. Во многом усилить "районки" помогли объединения в медиахолдинги. Но остается актуальным кадровый вопрос.

Обращают внимание на профильные вузы, в которых готовятся специалисты, в экономике, в юриспруденции, они могут быть тоже хорошими специалистами в сфере СМИ, в культуре. Поэтому на самом деле есть из чего выбирать, просто нужно эту селекцию, резерв готовить. И я думаю, что это задача номер один на 2024 год
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Важная задача в части работы Мининформа в этом году - создание союзного медиахолдинга. Это телеканал, несколько печатных СМИ и редакция, которая будет адаптировать контент для интернета.

В данный момент наша рабочая группа уже подходит к завершению уставных документов - это Устав компании и межгосударственный договор, который будет определять условия работы этой компании в Республике Беларусь и в Российской Федерации, поскольку это объединение уникальное, и ни в одном из национальных законодательств не прописана такая форма существования
Владимир Перцов, министр информации Беларуси

Среди важных проектов Белтелерадиокомпании - вещание на польском и английском языках на радиоволнах. Программы охватывают аудиторию в 4 миллиона, а с помощью искусственного интеллекта и в интернете появляется перевод политических рубрик и аналитических сюжетов. И главная премьера сезона, которую готовит БТ уже к сентябрю, - открытие информационного телеканала на отдельной "кнопке".

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