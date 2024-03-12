Луцкий: ГосСМИ набрали большие обороты в цифровой среде

Обращают внимание на профильные вузы, в которых готовятся специалисты, в экономике, в юриспруденции, они могут быть тоже хорошими специалистами в сфере СМИ, в культуре. Поэтому на самом деле есть из чего выбирать, просто нужно эту селекцию, резерв готовить. И я думаю, что это задача номер один на 2024 год

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси