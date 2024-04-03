Луцкий: Государственные символы - зеркало наших национальных ценностей, идентичности нашего народа

Белорусы всегда гордились своей символикой. Наш флаг имеет уникальный орнамент, который идет из глубины веков. Там закодировано наше сознание, наши традиции. Если мы теряем наши традиции, мы теряем страну, теряем суверенитет. 19-я статья Конституции говорит: это символы суверенного государства.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси