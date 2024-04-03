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Луцкий: Государственные символы - зеркало наших национальных ценностей, идентичности нашего народа
Государственные символы - это зеркало наших национальных ценностей, идентичности нашего народа. Это подчеркнул замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий. Заседание республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию состоялось в Минске. Представители различных общественных организаций и органов госуправления презентовали свои наработки по теме "Формирование уважения к госсимволам". Актуальность вопроса прослеживается через авто- и велопробеги, флаг-шоу, а также в цифровой среде в виде челленджей в соцсетях.
Белорусы всегда гордились своей символикой. Наш флаг имеет уникальный орнамент, который идет из глубины веков. Там закодировано наше сознание, наши традиции. Если мы теряем наши традиции, мы теряем страну, теряем суверенитет. 19-я статья Конституции говорит: это символы суверенного государства.
Очень важно, чтобы в этом отношении мы начинали еще со школьной скамьи. Есть специальные мультфильмы, что значит орнамент, красный и зеленый цвета флага.
В ассортименте продукции с элементами государственной и национальной символики около 160 моделей только в системе предприятий Беллегпрома. В прошлом году они произвели около 160 тыс. изделий. В 2024-м объемы планируют увеличить.
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