Луцкий: Каждый период нашей истории необходимо осмыслить с точки зрения национальных приоритетов и интересов

Мы становимся мудрее, и у дезинформации все меньше шансов повлиять на наше общество. Мы начали работать с молодежью, подрастающим поколением. Мы стараемся не упустить никакую целевую аудиторию, чтобы донести государственную позицию. И все, что хорошо для государства, хорошо для каждого человека. Все, что хорошо для человека, то хорошо и для суверенитета.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

