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Луцкий: Каждый период нашей истории необходимо осмыслить с точки зрения национальных приоритетов и интересов

Каждый период нашей истории необходимо осмыслить с точки зрения национальных приоритетов и интересов. Такое мнение выразил замглавы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий. 17 сентября - День народного единства. Это праздник для всех белорусов, и в этом большая заслуга нашего народа, что мы помним и чтим.

Сегодня в Минске проходит республиканская научно-практическая конференция. Эксперты обсуждают важность сохранения исторической памяти. Работают и секции. В Академии управления обсуждают, как защитить правду и усовершенствовать освещение государственной исторической политики в СМИ.

Мы становимся мудрее, и у дезинформации все меньше шансов повлиять на наше общество. Мы начали работать с молодежью, подрастающим поколением. Мы стараемся не упустить никакую целевую аудиторию, чтобы донести государственную позицию. И все, что хорошо для государства, хорошо для каждого человека. Все, что хорошо для человека, то хорошо и для суверенитета.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси
В эпоху постправды и фейков появилось много альтернативной исторической "правды". Мы эту неправду развенчиваем своими материалами, своей публицистикой, документальными фильмами, малыми журналистскими формами, спецрепортажами и сюжетами. Мы делаем все, чтобы нашим людям рассказать о том, что было на нашей земле, чем мы можем гордиться и что никогда не должно повториться.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси

Также в Институте истории НАН Беларуси говорили о том, какова белорусская модель памяти в контексте современных рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, о фальсификации истории и о том, как этому противостоять. В БГУ речь шла о развитии инициатив молодежи по сохранению правды и памяти и о том, как это организуется в образовательном процессе.

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