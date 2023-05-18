Луцкий: Необходима жесточайшая дисциплина во всех сферах, включая информационную

На обучающем семинаре для идеологической вертикали республиканских и местных органов власти в Гомеле заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий отметил необходимость жесточайшей дисциплины в информационном поле, передает БЕЛТА.

Сегодня в Гомеле проходит семинар "Информационное взаимодействие и ситуационное реагирование в условиях актуальной медиаповестки", участие в котором принимают представители власти, идеологической вертикали, представители республиканских и региональных СМИ.

Приветствуя участников семинара, Игорь Луцкий напомнил главный ориентир Президента Беларуси: "Глава государства постоянно требует жесточайшей, по-военному жесткой дисциплины во всех сферах, в том числе и информационной. Ведь в идеологической работе информационная составляющая должна быть важным элементом. В этом плане предстоит выявить сильные и слабые стороны, определить дальнейшие действия и стратегии".

Также он обозначил важность опыта Гомельской области в плане информационной повестки в условиях приграничной обстановки в сопредельных странах. "Ведь события у границ, которые некоторые воспринимают не более как новостную ленту, в регионе ощущаются особенно остро", - сказал Игорь Луцкий.

Замглавы Администрации Президента нацелил присутствующих на конкретный, конструктивный и обстоятельный диалог. По словам Игоря Луцкого, такой семинар впервые пройдет в формате информационно-деловой игры.

После пленарной части участники семинара посетят редакцию областной газеты "Гомельская правда", телерадиокомпанию "Гомель", а также предприятие "Гомсельмаш".