Луцкий: Семья - основа патриотического воспитания личности

Основа патриотического воспитания личности - это семья. Таким мнением поделился Игорь Луцкий во время заседания Республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения. По словам замглавы Администрации Президента, сегодня не только государство должно заниматься воспитанием детей. В обществе назревает тенденция перекладывать воспитание на школу. Но родители должны понимать всю ответственность перед детьми и перед Родиной, чтобы воспитать достойного гражданина нашего общества. Важно, чтобы и в коллективах было определенное отношение к семейным традициям. И это не только работа в целом с трудовым коллективом, но это также работа с детьми трудящихся. Место проведения совета выбрали неслучайно. Сегодня на предприятии "Минсктранс" работают 86 трудовых династий.