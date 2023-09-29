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Луцкий: Семья - основа патриотического воспитания личности

Основа патриотического воспитания личности - это семья. Таким мнением поделился Игорь Луцкий во время заседания Республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения. По словам замглавы Администрации Президента, сегодня не только государство должно заниматься воспитанием детей. В обществе назревает тенденция перекладывать воспитание на школу. Но родители должны понимать всю ответственность перед детьми и перед Родиной, чтобы воспитать достойного гражданина нашего общества. Важно, чтобы и в коллективах было определенное отношение к семейным традициям. И это не только работа в целом с трудовым коллективом, но это также работа с детьми трудящихся. Место проведения совета выбрали неслучайно. Сегодня на предприятии "Минсктранс" работают 86 трудовых династий.

Нужно повышать авторитет семьи. Семья - это маленький образ нашего государства. Каковы отношения в семье, таковы отношения и в государстве. Маленькими шажками мы добиваемся результатов. Нельзя сказать, что мы за один день поменяем взгляды, но в определенный момент нашей истории мы стали более осознанно подходить к воспитательному процессу. И слово "патриотизм" стало важным для каждого, мне кажется, гражданина.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси
Жизнь человека начинается в семье, а его будущее формируется на уровне самых первых чувств и переживаний. Когда ребенок научится в семье любить мать, отца, близких родственников, то дальше он сможет распространить свою любовь и на других людей, и в целом на родную землю.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Акцент и на военно-патриотическое воспитание. Активно появляются профильные классы и клубы. Первая и необходимая задача - организовать системную работу в этой сфере, наладить взаимосвязь между военно-патриотическими классами.

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