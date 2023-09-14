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Луцковлянская средняя школа получила в подарок футбольное поле, спортивную площадку и массу презентов
По доброй традиции накануне праздников белорусы получают подарки - государственные награды за личный вклад в развитие страны, отремонтированные корпуса поликлиник, новое оборудование, детские сады.Чтобы подрастающее поколение росло крепким и подтянутым, красивая спортивная история состоялась сегодня в агрогородке Луцковляны Гродненской области.
Здесь прошла церемония открытия спортивной площадки в рамках проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба, а такжефутбольного поля по программе Белорусской федерации футбола.
Кстати, это не первая спортплощадка, которую открывают в Гродненском регионе. Комфортно заниматься любимыми видами спорта ребятня может уже во многих районах. Ну а в Луцковлянах мероприятие получилось трогательным и ностальгическим еще и потому, что на открытие спортивных объектов на свою малую родину приехали известные выпускники школы.
Не обошлось и без спортивных баталий. Корреспондент АТН Андрей Козлов наблюдал за мероприятием и участвовал в нем.
Каждый белорус, который добивается успеха, всегда помнит то место, в котором его воспитали и дали дорогу в жизнь. И возвращаясь туда, испытывает особенный трепет. Возьмите любой пример. А у нас есть такой: выпускник Луцковлянской средней школы 1994 года - Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. Выпускница 1998 года - Анна Эйсмонт, телеведущая.
Воспоминания самые лучшие остались о школе, об учителях, которые нас учили и каким-то предметам, и жизни. И только спустя годы начинаешь по-настоящему это ценить. Поэтому каждый раз, когда приезжаем сюда, в нашу деревню, пытаемся заглянуть в школу. Сейчас будем заглядывать на стадион.
В первую очередь как спортивному журналисту мне приятно, что здесь сейчас будет очень классный стадион. И я рада за детей, потому что у нас были более скромные условия, но все равно это было самое счастливое детство.
Средняя школа агрогородка Луцковляны сегодня получила массу подарков. Небольшое на первый взгляд учебное заведение в таком же небольшом местечке в прекрасном гродненском регионе подарило нашей стране палитру разносторонних выпускников.
Сегодня здесь торжественно открыли спортивную площадку в рамках проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба и футбольное поле по программе Белорусской федерации футбола.
Строительство футбольных полей в последние годы в нашей стране (это касается и полноразмерных, и меньшей площади) отчасти напоминает эпоху строительства ледовых дворцов, особенно в регионах, ведь все наши парни, которые за нынешний и прошлый год рекордно задрафтованы клубами Национальной хоккейной лиги, ровесники хоккейных сооружений в их родных городах. Взять хотя бы витебчанина из "Вашингтона" Алексея Протаса.
Почетные гости, яркая концертная программа и масса подарков для детей
Главное - это эмоции учеников Луцковлянской средней школы и еще большие возможности, чтобы быть активным в спорте и развиваться физически, даже если не суждено стать профессиональным спортсменом.
Мы инвестируем в развитие человеческого потенциала, в свое будущее. Дети, подростки здесь получат возможность гармонично развиваться и вырасти здоровыми людьми. Жители агрогородка получат возможность сохранять активное долголетие, заниматься физкультурой. Соответственно, спортивная нация - это здоровая нация.
После торжественной церемонии состоялся товарищеский футбольный матч с участием легендарных футболистов из Гродно. В составе "Немана" выступили Виталий Надиевский и Александр Сулима. А место в воротах занял фактурный Игорь Ковалевич - главный тренер главной футбольной команды региона.
С противоположной стороны команда, которую мы можем назвать "Луцковляны", усиленная не только знаменитыми выпускниками, но и почетными гостями. Юрий Караев старался приносить пользу в атаке, а Иван Эйсмонт часто искал счастья с мячом в центральной части поля.
Игра получилась напряженной, динамичной, довольно техничной. И зрители такие молодцы - поддерживали. Все живо было, непосредственно. Послематчевые пенальти почти сравняли счет. Конечно же, справедливо, что профессиональные футболисты победили. Все логично.
Драматичное основное время матча завершилось ничьей - 8:8. А в серии пенальти победа была на счету футболистов "Немана". Но какой суперсэйв совершил Ковалевич!
После серии пенальти несколько трогательных моментов и призы лучшим игрокам встречи. Выпускники Луцковлянской средней школы Павел Ошурик и Иван Эйсмонт получили призы вместе, как в детстве.
Но самое главное в такой яркий день - это то, что после игры в футбол с участием звезд останется футбольное поле, на котором буду играть мальчишки и девчонки, и наверняка вырастут большие футболисты.
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