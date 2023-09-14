Луцковлянская средняя школа получила в подарок футбольное поле, спортивную площадку и массу презентов

По доброй традиции накануне праздников белорусы получают подарки - государственные награды за личный вклад в развитие страны, отремонтированные корпуса поликлиник, новое оборудование, детские сады.Чтобы подрастающее поколение росло крепким и подтянутым, красивая спортивная история состоялась сегодня в агрогородке Луцковляны Гродненской области.

Здесь прошла церемония открытия спортивной площадки в рамках проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба, а такжефутбольного поля по программе Белорусской федерации футбола.

Кстати, это не первая спортплощадка, которую открывают в Гродненском регионе. Комфортно заниматься любимыми видами спорта ребятня может уже во многих районах. Ну а в Луцковлянах мероприятие получилось трогательным и ностальгическим еще и потому, что на открытие спортивных объектов на свою малую родину приехали известные выпускники школы.



Не обошлось и без спортивных баталий. Корреспондент АТН Андрей Козлов наблюдал за мероприятием и участвовал в нем.

Каждый белорус, который добивается успеха, всегда помнит то место, в котором его воспитали и дали дорогу в жизнь. И возвращаясь туда, испытывает особенный трепет. Возьмите любой пример. А у нас есть такой: выпускник Луцковлянской средней школы 1994 года - Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. Выпускница 1998 года - Анна Эйсмонт, телеведущая.



Воспоминания самые лучшие остались о школе, об учителях, которые нас учили и каким-то предметам, и жизни. И только спустя годы начинаешь по-настоящему это ценить. Поэтому каждый раз, когда приезжаем сюда, в нашу деревню, пытаемся заглянуть в школу. Сейчас будем заглядывать на стадион. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

В первую очередь как спортивному журналисту мне приятно, что здесь сейчас будет очень классный стадион. И я рада за детей, потому что у нас были более скромные условия, но все равно это было самое счастливое детство. Анна Эйсмонт, телеведущая Белтелерадиокомпании

Средняя школа агрогородка Луцковляны сегодня получила массу подарков. Небольшое на первый взгляд учебное заведение в таком же небольшом местечке в прекрасном гродненском регионе подарило нашей стране палитру разносторонних выпускников.

Сегодня здесь торжественно открыли спортивную площадку в рамках проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба и футбольное поле по программе Белорусской федерации футбола.





Строительство футбольных полей в последние годы в нашей стране (это касается и полноразмерных, и меньшей площади) отчасти напоминает эпоху строительства ледовых дворцов, особенно в регионах, ведь все наши парни, которые за нынешний и прошлый год рекордно задрафтованы клубами Национальной хоккейной лиги, ровесники хоккейных сооружений в их родных городах. Взять хотя бы витебчанина из "Вашингтона" Алексея Протаса.

Почетные гости, яркая концертная программа и масса подарков для детей

Главное - это эмоции учеников Луцковлянской средней школы и еще большие возможности, чтобы быть активным в спорте и развиваться физически, даже если не суждено стать профессиональным спортсменом.

Мы инвестируем в развитие человеческого потенциала, в свое будущее. Дети, подростки здесь получат возможность гармонично развиваться и вырасти здоровыми людьми. Жители агрогородка получат возможность сохранять активное долголетие, заниматься физкультурой. Соответственно, спортивная нация - это здоровая нация. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

После торжественной церемонии состоялся товарищеский футбольный матч с участием легендарных футболистов из Гродно. В составе "Немана" выступили Виталий Надиевский и Александр Сулима. А место в воротах занял фактурный Игорь Ковалевич - главный тренер главной футбольной команды региона.

С противоположной стороны команда, которую мы можем назвать "Луцковляны", усиленная не только знаменитыми выпускниками, но и почетными гостями. Юрий Караев старался приносить пользу в атаке, а Иван Эйсмонт часто искал счастья с мячом в центральной части поля.





Игра получилась напряженной, динамичной, довольно техничной. И зрители такие молодцы - поддерживали. Все живо было, непосредственно. Послематчевые пенальти почти сравняли счет. Конечно же, справедливо, что профессиональные футболисты победили. Все логично. Юрий Караев, помощник Президента - инспектор по Гродненской области

Драматичное основное время матча завершилось ничьей - 8:8. А в серии пенальти победа была на счету футболистов "Немана". Но какой суперсэйв совершил Ковалевич!

После серии пенальти несколько трогательных моментов и призы лучшим игрокам встречи. Выпускники Луцковлянской средней школы Павел Ошурик и Иван Эйсмонт получили призы вместе, как в детстве.