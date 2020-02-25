LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR-коду в автобусах и троллейбусах Витебска

Буквально с каждым днем новейшие технологии все стремительней меняют привычный уклад жизни. Система оплаты проезда через смартфон стала доступна в Витебске. Для этого пассажиру понадобится телефон и приложение "Оплати". Витебск - третий город в Беларуси, где внедряют инновационную систему расчетов за проезд. При этом электронные билеты доступны и в автобусах, и в троллейбусах. Марина Романовская вместе с пассажирами протестировала инновационное приложение.



Пассажирам этого автобуса больше не нужно "передавать за проезд", а кондукторам - искать мелочь для сдачи. Несколько секунд - и система подтверждает: проезд оплачен. У пассажира - смартфон, а в транспорте - вот такие наклейки.





Мгновенно рассчитаться за проезд позволяет QR-код.

Система проста в использовании. Мгновенно рассчитаться за проезд позволяет QR-код. При этом проталкиваться через весь салон не придется - приложение увидит наклейку на расстоянии до двух метров.

Эта технология существенно экономит средства. Не нужно устанавливать дорогостоящие валидаторы, снижаются расходы на эквайринг, а деньги за проезд поступают прямо на счет автопарка. Инновационную технологию уже используют в автобусах Борисова и Гомеля.

Витебск стал первым городом Беларуси, где оплата при помощи мобильного приложения доступна и в автобусах, и в троллейбусах. К примеру, этот маршрут связывает молодой густонаселенный микрорайон с центром города - он один из самых востребованных.

Татьяна Казаченок, исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк":

"Платежное приложение "Оплати" - это приложение для каждого гражданина, независимо от того, в каком банке вы обслуживаетесь. Это не транспортное приложение, это основа экосистеме Белинвестбанка, в которую входит много-много разных сервисов и услуг. Наша задача - все ваши потребности, как вы просыпаетесь утром, и заканчивая моментом, когда вы ложитесь спать - загрузить в платежное приложение "Оплати".

Наклейки с QR-кодами появятся и на трамваях

Пока приложение "Оплати" в Витебске используют на нескольких маршрутах. В перспективе вот такие наклейки с QR-кодами появятся во всех городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

Уже сейчас белорусские айтишники из компании LWO работают над тем, чтобы воспользоваться новинкой могли и туристы. А для Витебска, который в дни "Славянского базара" принимает гостей из нескольких десятков стран, это весьма кстати.

Кирилл Талейко, замдиректора по техническим вопросам компании LWO:

"Мы постараемся к «Славянскому базару» это показать на деле. Чтобы все гости Витебска имели такие же комфортные условия по оплате проезда. Технология достаточно простая. Вы со своего кошелька личного переводите деньги на кошелек организации. Вам в этом помогает банк, который сопровождает эти кошельки".