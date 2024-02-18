Ляхнович рассказал об ответственности перевозчика и почему пришлось перейти на ручной контроль?

Качество белорусских дорог оценивают все - и пешеходы, и водители, и пассажиры. Тут, как говорится, ни одну ямочку не утаишь, когда столько пристальных глаз. Уже сегодня ремонтные работы развернулись и по городским улицам, и по трассам. Пока погода неустойчива (то плюс, то минус), латают точечно. А после наступления теплых дней, полотно ждет глобальная модернизация.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси, рассказал об ответственности перевозчика и о том, что важно сделать, чтобы избегать аварий при перевозке пассажиров.

"Сегодня есть правила перевозки пассажиров, есть закон об автомобильном транспорте, автомобильных перевозках, в которых все правила в принципе прописаны, как должно быть. К сожалению, в погоне за рублем не все перевозчики соблюдают эти правила, поэтому приходится вернуться к допуску автомобильных перевозчиков именно на рынок. Соответствующий указ подписал глава государства совсем недавно", - отметил министр.

Сейчас идет работа по корректировке правил, ужесточение требований к перевозчикам, но даже это, скорее всего, по мнению Ляхновича, без контроля не поможет. Поэтому должны быть еще и контрольные мероприятия.

"Если перевозчик под видом нерегулярных осуществляет регулярные перевозки, то получается, что он осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность. Поменялось немножко законодательство, ужесточилось оно для перевозчиков. Плюс пока было изъятие машин до вынесения решения судом, в последующем будет возможность конфискации этих автомобилей по решению суда, т.е. ужесточилась сама ответственность перевозчика", - добавил Ляхнович.