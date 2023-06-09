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"Любэ", Дмитрий Маликов, Зара, Денис Майданов - в Минске пройдет концерт ко Дню России. Вход свободный

Вечер пятницы будет шумным! "Любэ", Дмитрий Маликов, Зара, Денис Майданов. Бесплатным концертом под открытым небом 9 июня в Минске отметят День России. Мероприятие по случаю одного из самых молодых госпраздников нашей дружественной страны пройдет в самом сердце Минска - у Дворца спорта.

Музыкальный марафон в шесть с половиной часов - подарок от Посольства России в Беларуси и Мингорисполкома. Свои хиты исполнят около двух десятков популярных артистов и ансамблей.

Масштабные концерты под открытым небом в честь Дня России уже традиция! Так в прошлом году подобный openair собрал порядка 40 тысяч зрителей!

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