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"Любэ", Варвара, Денис Майданов, "Сябры", Зара, Дмитрий Маликов на сцене у Дворца спорта - Минск дал старт празднованию Дня России
Минск дал старт празднованию Дня России, который официально отмечается 12 июня. И это уже добрая традиция, которая ежегодно большими гуляниями под открытым небом объединяет и еще крепче сближает наши народы. Чем запомнится масштабный концерт этого года, расскажет корреспондент АТНОльга Медведь.
Безудержной русской душе и внезапный дождь не помеха! Весь колорит необъятных национальных аутентичностей одной большой страны в этот день в самом сердце белорусской столицы. У Дворца спорта шесть с половиной часов длится праздник под открытым небом.
Шумно и хлебосольно в центре Минска отмечают День России
Инструментальные и вокальные, народные и эстрадные номера. Через музыкальное разнообразие телепорт в разные точки России. Уфа, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград - гости не считали километры, а белорусы принимали со свойственным им радушием, не жалея ног и аплодисментов.
Открыл музыкальный марафон Нижегородский губернский оркестр. Кстати, у коллектива тоже праздник - в этом сезоне ему 25. Из самого западного уголка России ансамбль морской пехоты "Черные береты". Калининградцы уже знакомы нашей публике. И, конечно, к поздравлениям наших друзей с самым молодым государственным праздником присоединились белорусские артисты.
Под хорошую музыку и щедрый стол. На фудкорте полно славянских угощений: и аутентичные напитки, и блюда на мангале, и быстрый перекус, чтобы не отвлекаться от действа на сцене. На память же хендмейд-сувениры. В городе мастеров многообразие изделий из натуральных материалов с частичкой души.
Свои хиты исполнят около двух десятков популярных артистов и ансамблей: Варвара, Денис Майданов, "Сябры", Зара. И, конечно, все в ожидании хедлайнеров этого вечера. На сцене у Дворца спорта выступят Дмитрий Маликов, Николай Расторгуев и группа "Любэ". Вход на концерт свободный.
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