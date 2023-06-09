"Любэ", Варвара, Денис Майданов, "Сябры", Зара, Дмитрий Маликов на сцене у Дворца спорта - Минск дал старт празднованию Дня России

Минск дал старт празднованию Дня России, который официально отмечается 12 июня. И это уже добрая традиция, которая ежегодно большими гуляниями под открытым небом объединяет и еще крепче сближает наши народы. Чем запомнится масштабный концерт этого года, расскажет корреспондент АТНОльга Медведь.

Безудержной русской душе и внезапный дождь не помеха! Весь колорит необъятных национальных аутентичностей одной большой страны в этот день в самом сердце белорусской столицы. У Дворца спорта шесть с половиной часов длится праздник под открытым небом.

Шумно и хлебосольно в центре Минска отмечают День России

Инструментальные и вокальные, народные и эстрадные номера. Через музыкальное разнообразие телепорт в разные точки России. Уфа, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград - гости не считали километры, а белорусы принимали со свойственным им радушием, не жалея ног и аплодисментов.





Открыл музыкальный марафон Нижегородский губернский оркестр. Кстати, у коллектива тоже праздник - в этом сезоне ему 25. Из самого западного уголка России ансамбль морской пехоты "Черные береты". Калининградцы уже знакомы нашей публике. И, конечно, к поздравлениям наших друзей с самым молодым государственным праздником присоединились белорусские артисты.

Под хорошую музыку и щедрый стол. На фудкорте полно славянских угощений: и аутентичные напитки, и блюда на мангале, и быстрый перекус, чтобы не отвлекаться от действа на сцене. На память же хендмейд-сувениры. В городе мастеров многообразие изделий из натуральных материалов с частичкой души.