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Любимый Минск продолжает принимать поздравления - программа мероприятий расписана до вечера
Гостеприимным и звонким был Верхний город. У ратуши День города встретили с народным колоритом. Здесь в честь знаковой даты выступили заслуженный коллектив "Сябры" и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.
Центральной точкой притяжения минчан и гостей города была сцена у Дворца спорта. Энергией и позитивом заряжали десятки музыкальных и танцевальных коллективов. Хедлайнером праздничного концерта стала группа "Корни". Их выступления жители столицы ждали с нетерпением и хором пели знакомые песни. Финальный и красочный аккорд Дня города - яркий салют.
Сегодня именинник продолжит принимать поздравления от минчан. Для посещения по-прежнему открыты ярмарки народного творчества, развлекательные и спортивные площадки. До вечера распланирована и программа культурных мероприятий.
Фото: © Белновости
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