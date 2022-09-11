Любимый Минск продолжает принимать поздравления - программа мероприятий расписана до вечера

Гостеприимным и звонким был Верхний город. У ратуши День города встретили с народным колоритом. Здесь в честь знаковой даты выступили заслуженный коллектив "Сябры" и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Центральной точкой притяжения минчан и гостей города была сцена у Дворца спорта. Энергией и позитивом заряжали десятки музыкальных и танцевальных коллективов. Хедлайнером праздничного концерта стала группа "Корни". Их выступления жители столицы ждали с нетерпением и хором пели знакомые песни. Финальный и красочный аккорд Дня города - яркий салют.

Сегодня именинник продолжит принимать поздравления от минчан. Для посещения по-прежнему открыты ярмарки народного творчества, развлекательные и спортивные площадки. До вечера распланирована и программа культурных мероприятий.