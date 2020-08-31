Любителей белорусского аутентичного творчества и ремесел приглашают Старые Дороги

12 сентября в этом районном центре Минской области пройдет праздник-конкурс ткачей "Матчыны кросны". Более сотни народных мастеров со всех уголков страны продемонстрируют колорит и традиции белорусского ткачества. Одним из самых зрелищных моментов фестиваля обещает стать парад рушников. Каждый из регионов-участников презентует и свои этнографические бренды, в том числе и кулинарные. И главное - сами ткачи проведут мастер-классы. Фестиваль ткачей проходит в городе Старые Дороги раз в три года уже на протяжении 20 лет.



