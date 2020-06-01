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Любителей парковаться на газонах будут штрафовать

За парковку на газоне - штраф! С сегодняшнего дня в Минске любителям парковаться на газонах станут активно выставлять счета. Теперь работники предприятий, на обслуживании которых находятся зеленые зоны, будут регулярно фотографировать авто нарушителей и передавать информацию о месте и времени неправильной парковки в РУВД.

В итоге платить нарушителям придется дважды - за нарушение правил парковки и за повреждение зеленых насаждений.

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