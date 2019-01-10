Любители активного отдыха вышли на лыжные трассы и катки

Мороз на улице - в минус, активный отдых - в плюс. В столице с приходом снежных и холодных дней все более популярными становятся лыжные трассы и катки. Ледовые площадки действуют в каждом районе Минска. Куда следует навострить лыжи и коньки? О зимних забавах - Алексей Кондратенко.



Чем ниже температура, тем выше продуктивность. Специальные пушки дают качественный снег уже при минус 5. Заполненные грузовики отправляются в дорогу каждую минуту. Трасса в Веснянке постоянно прирастает, снега хватает и для любителей, и для профи. И тех, и других на лыжне много уже с утра. Некоторые готовятся к соревнованиям "Снежный снайпер" и "Минская лыжня".

Кстати, и весь спортивный инвентарь в Веснянке доступен тут же. А в зоне отдыха согреться поможет чай или кофе. Новейший пункт проката отныне не только зимний, но и всесезонный. Сейчас здесь, разумеется, предлагают лыжи, а летом будут актуальны ролики и лыжероллеры.

Для тех же, кто предпочитает не лыжный ход, а скольжение на коньках, в распоряжении самый большой сезонный открытый каток не только столицы, но и страны. Он разместился около "Чижовка-Арены" и работает до позднего вечера.