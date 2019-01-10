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Любители активного отдыха вышли на лыжные трассы и катки
Мороз на улице - в минус, активный отдых - в плюс. В столице с приходом снежных и холодных дней все более популярными становятся лыжные трассы и катки. Ледовые площадки действуют в каждом районе Минска. Куда следует навострить лыжи и коньки? О зимних забавах - Алексей Кондратенко.
Чем ниже температура, тем выше продуктивность. Специальные пушки дают качественный снег уже при минус 5. Заполненные грузовики отправляются в дорогу каждую минуту. Трасса в Веснянке постоянно прирастает, снега хватает и для любителей, и для профи. И тех, и других на лыжне много уже с утра. Некоторые готовятся к соревнованиям "Снежный снайпер" и "Минская лыжня".
Кстати, и весь спортивный инвентарь в Веснянке доступен тут же. А в зоне отдыха согреться поможет чай или кофе. Новейший пункт проката отныне не только зимний, но и всесезонный. Сейчас здесь, разумеется, предлагают лыжи, а летом будут актуальны ролики и лыжероллеры.
Для тех же, кто предпочитает не лыжный ход, а скольжение на коньках, в распоряжении самый большой сезонный открытый каток не только столицы, но и страны. Он разместился около "Чижовка-Арены" и работает до позднего вечера.
Снег и мороз - это не только зимние спортивные активности, но и креатив. Здесь, конечно, тон задает всемирная столица ледяного зодчества - китайский Харбин, где сейчас минус 10. Своих сильных морозов дождутся и ледяные скульпторы из Беларуси. Конкурс лучших композиций из снега и льда пройдет в Минске в феврале. Он будет посвящен Году малой родины и II Европейским играм.
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