Любители астрономии делятся кадрами великого соединения Юпитера и Сатурна

Слияние накануне смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день зимнего солнцестояния впервые за почти 8 веков они слились в одну яркую звезду. Танец планет продлится до пятницы. И если облачное небо станет наконец-то ясным, увидеть его смогут и белорусы. Смотреть следует на юго-запад - недалеко от места, где заходит Солнце, после 17 часов.



