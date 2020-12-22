ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Любители астрономии делятся кадрами великого соединения Юпитера и Сатурна

Слияние накануне смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день зимнего солнцестояния впервые за почти 8 веков они слились в одну яркую звезду. Танец планет продлится до пятницы. И если облачное небо станет наконец-то ясным, увидеть его смогут и белорусы. Смотреть следует на юго-запад - недалеко от места, где заходит Солнце, после 17 часов.

Звездный дождь ждет землян

А грядущей ночью землян ждет новое шоу - метеорный поток Урсиды. В час будет падать около двух-трех десятков метеоров в районе созвездия Малой Медведицы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все