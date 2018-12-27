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Любовь Черкашина в проекте "Женщины и спорт"

Сегодня после "Панорамы" новый выпуск проекта "Женщины и спорт". Журналист Агентства теленовостей Анна Эйсмонт рассказывает о лучших спортсменках Беларуси.

Героиня сегодняшнего эфира - бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, глава комиссии "Женщины и спорт" НОК Беларуси Любовь Черкашина.

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