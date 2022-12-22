Любовь и романтика станут главными героями прямого эфира шоу "Фактор.by"

Романтические баллады и любовные синглы уже 23 декабря в прямом эфире исполнят финалисты шоу "Фактор.by". Подготовка к третьему живому концерту проекта идет напряженная.

Меньше чем за неделю артистам пришлось вникнуть в новый материл: разучить песни, поставить хореографию и натренировать сердце, чтобы проникновенно петь и справляться со стрессом.

Конкуренция - нешуточная. В проекте продолжают участие 8 финалистов. В эти минуты в павильонах киностудии "Беларусьфильм" идет генеральный прогон завтрашнего выпуска. Вместе с постановщиками и режиссером трансляции отрабатывается каждая точка номера. Кроме того, создается уникальная раскадровка. Иными словами, конечная картинка, которую мы увидим завтра в прямом эфире. Детали выступлений пока храним в секрете.

Судьбу финалистов будут решать телезрители. Старт телефонного и СМС-голосования объявят ведущие в прямом эфире. В течение 10 минут можно будет поддержать своего фаворита и не более 5 раз по звонку или СМС.