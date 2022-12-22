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Любовь и романтика станут главными героями прямого эфира шоу "Фактор.by"
Романтические баллады и любовные синглы уже 23 декабря в прямом эфире исполнят финалисты шоу "Фактор.by". Подготовка к третьему живому концерту проекта идет напряженная.
Меньше чем за неделю артистам пришлось вникнуть в новый материл: разучить песни, поставить хореографию и натренировать сердце, чтобы проникновенно петь и справляться со стрессом.
Конкуренция - нешуточная. В проекте продолжают участие 8 финалистов. В эти минуты в павильонах киностудии "Беларусьфильм" идет генеральный прогон завтрашнего выпуска. Вместе с постановщиками и режиссером трансляции отрабатывается каждая точка номера. Кроме того, создается уникальная раскадровка. Иными словами, конечная картинка, которую мы увидим завтра в прямом эфире. Детали выступлений пока храним в секрете.
Судьбу финалистов будут решать телезрители. Старт телефонного и СМС-голосования объявят ведущие в прямом эфире. В течение 10 минут можно будет поддержать своего фаворита и не более 5 раз по звонку или СМС.
Финал шоу "Фактор.by" состоится 27 января.
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