Любовь к малой родине - основной путь к успеху белорусской семьи года

Беларусь идет по пути созидания и сохранения ценностей, в том числе семейных. Масштабная поддержка со стороны государства. Это и пособия, назначение семейного капитала, субсидии для строительства жилья. Немало проектов и творческих. Например, "Властелин села" - украшение праздника в Александрии. Или республиканский конкурс на лучшую многодетную семью, финал которого состоится уже 14 октября. Подготовка идет активно. Определены финалисты от каждого региона. Андрей Ястребов подробнее.

Владислав Журавлев часами готов проводить за ноутбуком, пишет танцевальные хиты. Когда-нибудь эта музыка обязательно попадет в плей-листы лучших танцклубов.



Иногда фантазируешь и приходит на ум что-то. Начинаешь развивать идею в голове, что-то интересное придумывать. В результате я начал писать музыку. Танцевальную. Сейчас я намного вырос, я даже сам замечаю результат. Самое главное, что моя семья поддерживает меня в этом. Владислав Журавлев, учащийся средней школы № 1 г. Славгорода



Такое увлечение, уверен старший сын в семье, передалось от родителей, творческих людей.



Семья Журавлевых постоянный участник многочисленных фестивалей. Готовится выступить на областных "Дожинках". В этом году праздник примет Славгород. Поэтому в репетициях каждая свободная минута. Кстати, визитная карточка - не только вокал.



Наша семья творческая, мы решили, что нам всегда как-то всего мало. И что надо как-то реализовываться еще больше и больше. И поэтому мы решили создать такой творческий центр в нашем районе, чтобы могли сюда приходить все талантливые дети района. Марина Журавлева, директор Славгородского районного центра детского творчества



А еще ответственная миссия - семья Журавлевых из Славгорода примет участие в республиканском конкурсе на лучшую многодетную семью страны от Могилевской области. И вот уже младший из сыновей Ростислав осваивает саксофон.



В классе аккордеона детской школы искусств тоже шумно. Играет Ярослав Журавлев.



Секрет же вдохновения в семье Журавлевых не скрывают - белорусская природа, ее жемчужины.



Мы очень любим путешествовать. Дружно, всей семьей по нашей стране. Мы берем рюкзаки, покупаем билеты, поездами. Исторические памятники, природные. И прежде всего мы любим малую родину. Марина Журавлева, директор Славгородского районного центра детского творчества



Мы очень любим быть на этом святом месте, на нашей голубой кринице, где крестили наших детей. И очень хорошо, что мы сохраняем такие места. Александр Журавлев, инженер централизованной клубной системы Славгородского района



Кстати, по поверью, нужно перейти трижды криницу, чтобы и здоровьем обогатиться, и удачей. Перед поездкой на конкурс насладились красотой этого места.



Именно стихи когда-то и стали поводом для знакомства Михаила и Алеси Лаверевых. Сейчас любовь к поэзии прививают детям. В семье их десять. У каждого свои увлечения: рисование, волейбол, шахматы. Любят проводить время вместе, особенно за приготовлением семейных завтраков и ужинов.



В юности Алеся Лаверева мечтала стать журналистом, сотрудничала с местной газетой. Но ее настоящим призванием оказалось быть мамой. Многодетной. Во всем поддерживает супруг. Семейный отдых, любят порыбачить. Патриоты. Летом ездили в поля - поздравляли хлеборобов. Маленькому Жене понравились белорусские комбайны. Задумался о будущей профессии.



Я представляю деток своих как сосуд. И вот мы эти сосудики стараемся наполнить добром, уважением, чтобы они память своих предков чтили, чтобы они старших уважали. Маленькие детки все впитывают. Они смотрят на тебя, и ты сам становишься лучше. Что мы в них заложим, то в будущем будет и с нашей страной. Алеся Лаверева, многодетная мама



Сейчас все свободное время Лаверевы (хотя у многодетной семьи его совсем немного) готовятся к республиканскому финалу. Самое сложное, говорят, уложится во временные рамки для визиток. Ведь удивить жюри и зрителей многодетной команде хочется многими талантами.



Алесю наградили орденом Матери. И у нас этот год такой насыщенный. Районный был конкурс, потом областной. И мы все время в репетициях, в занятиях. Каждый стремится победить. Михаил Лаверев, многодетный отец



Финалисты республиканского конкурса на лучшую многодетную семью по-своему уникальны. Но всех объединяет главное - они хранят семейные ценности и традиции. А значит свою страну.

